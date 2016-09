Niet 1, maar 2 keer (!) Tomorrowland in 2017

Door: redactie

13/09/16 - 19u32

© belga.

De organisatie van Tomorrowland kondigt aan dat het dancefestival volgende zomer twee keer zal plaatsvinden in de Schorre in Boom. Daarmee komt het razend populaire festival tegemoet aan de stijgende vraag naar tickets.

Het eerste weekend zal plaatsvinden op 21, 22 en 23 juli. Het tweede feestweekend gaat door op 28, 29 en 30 juli.



Het festival is elk jaar in een mum van tijd uitverkocht. De organisatie wil met de twee feestweekends ook inspelen op de vraag naar tickets en rondleidingen voor inwoners uit Boom en Rumst. Buren die willen gaan, krijgen nu ook de kans om te gaan. Tussen de twee weekends zal er ook een buurtfeest georganiseerd worden waar de buren kunnen proeven van de unieke sfeer van het festival.



In 2014 vonden er ook al twee festivalweekends plaats, naar aanleiding van de tiende verjaardag van Tomorrowland.



Dit jaar zakten 180.000 danceliefhebbers af naar het festival. De organisatie bereidt zich nu voor op 360.000 bezoekers in 2017.



De organisatie deelt mee dat het festival vorig jaar ruim 46 miljoen euro injecteerde bij leveranciers uit de provincie Antwerpen. Dat zal in 2017 bijna verdubbeld worden.