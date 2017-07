Mexicaanse bondscoach Juan Carlos Osorio zes wedstrijden geschorst

MH

De Mexicaanse bondscoach Juan Carlos Osorio werd vandaag een schorsing van zes wedstrijden opgelegd door de Disciplinaire Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA. Osorio krijgt die straf voor het beledigen van de wedstrijdleiding tijdens de kleine finale tegen Portugal op de Confederations Cup in Rusland.

"Osorio gebruikte beledigende woorden tegen de wedstrijdleiding en toonde daarbij ook nog eens een agressieve houding", verklaarde de FIFA in een communiqué. De 56-jarige Colombiaan wordt met onmiddellijke ingang voor zes officiële wedstrijden geschorst en moet ook een boete van 5.000 Zwitserse frank (4.550 euro) betalen.



Mexico speelt zijn volgende officiële wedstrijden op de CONCACAF Gold Cup, die vrijdag van start gaat in de Verenigde Staten. De Mexicanen staan zondag in San Diego in hun eerste groepswedstrijd tegen El Salvador. De overige tegenstanders van Mexico in groep C zijn Curaçao en Jamaica.



Op de Confederations Cup in Rusland verloor Mexico vorige week zondag de strijd om het brons door na verlengingen met 2-1 te verliezen van Portugal. In de halve finales werd het uitgeschakeld door toernooiwinnaar Duitsland.