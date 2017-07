Toch even herbekijken: deze (flagrante) flaters zorgden voor twijfelachtig debuut videoref op wereldtoneel

Thomas Lissens

video Voor aanvang van de Confederations Cup was het niet enkel uitkijken naar de rushes van Alexis Sanchez of de steekballetjes van Julian Draxler. De videorefs zouden immers hun debuut maken op het wereldtoneel en die 'nieuwigheid' verdiende toch wat aandacht. Onder meer in Nederland werd al geëxperimenteerd met de VAR (video assistant referee, red.), maar in Rusland kregen de hulpscheidsrechters voor het eerst de kans om hun meerwaarde te tonen op een groot toernooi. Nu de Confederations Cup afgelopen is, Duitsland versloeg gisteren Chili in de finale, kan de balans worden opgemaakt. En die balans is niet positief: de VAR ging meermaals in de fout en toonde zich zelfs schadelijk voor het voetbal, denk maar aan de magie die verloren gaat wanneer een doelpunt uitgesteld moet worden gevierd. Een overzicht van de foute én goede beslissingen van de videorefs:

2. Ref én videoref sturen eerst verkeerde speler (Siani) van het veld; Tijdens de partij Duitsland-Kameroen werd Sébastien Siani (KV Oostende) onterecht van het veld gestuurd na een zware overtreding van zijn Kameroense ploeggenoot Ernest Mabouka. De scheidsrechter gaf eerst een gele kaart aan Siani, maar op aangeven van de videoref werd dat een rode kaart. Even later greep de videoscheidsrechter opnieuw in om de hoofdref erop te wijzen dat de kaart voor Mabouka moest zijn. "Waar sloeg dat allemaal op", vroeg Hugo Broos, de bondscoach van Kameroen, zich achteraf af. "Ik begreep er niets van, ik was net als iedereen in de war. Alleen de scheidsrechter kan uitleggen wat daar gebeurde."

3. Gato Silva krijgt geen strafschop na overduidelijke fout van Fonte

In de halve finale tussen Portugal en Chili blonk de videoref dan weer uit in passiviteit toen hij het naliet om de Chilenen een strafschop te geven na een overduidelijke fout van José Fonte op de ingevallen Gato Silva (ex-Club Brugge). De verdediger van West Ham plantte tijdens de verlengingen zijn noppen vol op de voet van Silva, die logischerwijs tegen de grond ging. Scheidsrechter Alireza Faghani legde de bal op de stip en tot ieders verbazing verroerde ook de videoref geen vin. De flater van de wedstrijdleiding had gelukkig geen invloed op het resultaat, want Chili haalde het alsnog na het nemen van strafschoppen. #Chile should've had a penalty as Fonte took down Mauricio Silva in the box. Not given, #VAR not used. #LaRoja #EraPenal #PORCHI #ConfedCup pic.twitter.com/ZNVzStJPcc — Jason Foster (@JogaBonitoUSA) 28 juni 2017

4. Geen rood voor Jara na duidelijke elleboog in finale Ook in de finale tussen Chili en Duitsland moesten de heren achter het scherm voor uitsluitsel zorgen. Gonzalo Jara had Timo Werner net op een flinke elleboogstoot getrakteerd. Na veel vijven en zessen besloot scheidsrechter Milorad Mazic dan toch de beelden te bekijken. Jara, die ooit zijn vinger in het achterwerk van Edinson Cavani stak, maakte zich na zijn smerige actie ongetwijfeld al op om naar de kleedkamer te trekken. Maar dat bleek niet nodig te zijn. De Chileen slechts een gele kaart onder de neus geduwd, terwijl rood altijd op zijn plaats was. Jara sacudió a Werner con este codazo y el árbitro, a través del VAR, solo sacó la tarjeta amarilla. ¿Era roja? pic.twitter.com/hPEOyIDZ0E — Héctor José Rangel (@HJRangel3) 2 juli 2017

TWIJFELGEVALLEN 1. Afgekeurde goal van Vargas tijdens Chili-Kameroen

Soms is het ook niet zwart of wit. Was een tackle nu op de bal of niet of stond een speler nu net geen voetje buitenspel? Ook dergelijke knopen moet de videoref doorhakken, terwijl er in sommige gevallen altijd twijfel zal blijven. Een dergelijke fase speelde zich af tijdens Chili-Kameroen. Op slag van rusten ging Chili aan het vieren na een goal van Vargas, maar een minuutje later kon het feest gestaakt worden. Buitenspel, oordeelde de videoref. Volgens de ene een juiste beslissing, maar volgens de andere een nieuwe fout. Buitenspel of niet? Wél offside, oordeelde de videoref. © kos.

2. Strafschop tijdens Australië-Kameroen De videoref moest eveneens een lastig oordeel vellen tijdens Kameroen-Australië. De troepen van Hugo Broos leidden met 1-0, toen Australië een strafschop kreeg na een fout Ernest Mabouka op Alex Gersbach. De scheidsrechter wees resoluut naar de stip en zijn assistent die aan de knoppen zat, bevestigde die beslissing. Maar volgens heel wat kijkers raakte Mabouka toch (licht) de bal. Alweer een fase (zie onderstaande video vanaf 0'50'') die niet als zwart of wit kon worden bestempeld.

JUISTE TUSSENKOMSTEN 1. Afgekeurde goal van Pepe in openingsmatch

Na twintig minuten in de match tussen Portugal en Mexico stak de videoref voor de eerste maal zijn neus aan het venster. Cristiano Ronaldo poeierde een afvallende bal op de lat, Pepe werkte hem in de herneming wel in doel. De Portugezen gingen aan het juichen, maar de videoref keurde het doelpunt af voor buitenspel eerder in de aanval. Een juiste beslissing, zo bleek.