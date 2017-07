Weer controverse rond videoref: scheids weigert rood te trekken na gemene elleboogstoot

Door: Mike De Beck

De videoscheidsrechters zijn niet onbesproken geweest in de Confederations Cup. Ook in de finale tussen Chili en Duitsland moesten de heren achter het scherm voor uitsluitsel zorgen. Gonzalo Jara had Timo Werner net op een flinke elleboogstoot getrakteerd. Na veel vijven en zessen besloot scheidsrechter Milorad Mazic dan toch de beelden te bekijken.



Daarop was duidelijk te zien hoe Jara een gemene elleboogstoot uitdeelde aan de Duitse puntaanvaller. En toch kreeg de Chileen slechts een gele kaart onder de neus geduwd. Terwijl rood hier altijd op zijn plaats was. Zo zie je maar, zelfs met een videoref kunnen er nog steeds fouten gemaakt worden.