En op het einde winnen de Duitsers: Chili morst met de kansen, Mannschaft pakt cup

Lars Stindl heeft maar binnen te leggen. Chili domineerde de finale, maar incasseerde een fatale goal op schlemiele wijze. © photo news.

Confederations Cup De toekomst van de Mannschaft is verzekerd. Nadat de U21 vorige week Europees kampioen werden, wonnen de jochies van Joachim Löw - amper 24 jaar gemiddeld - de Confederations Cup.

Twintig minuten lang wist Duitsland niet waar kruipen, helemaal onder de voet gelopen door de Chileense oorlogsmachine. Om schrik van te krijgen. Sanchez, Vargas, Vidal, gekke haarsnit en een lijf vol tattoos, maar voetballen alsof hun leven ervan afhing. Chili toonde waarom het volgend jaar tot de outsiders behoort om wereldkampioen te worden. Máár dan laten ze de defensieve blunders wel best achterwege. Marcelo Díaz verspeelde de bal vlak voor de eigen zestien en zonder één kans te creëren zette Lars Stindl Duitsland op voorsprong. De Chilenen waren van slag en naarmate de tijd verstreek namen de frustraties ook toe. Dat uitte zich in een aantal gemene overtredingen. Kimmich kreeg een elleboogstoot van Jara. Scheidsrechter Mazic had het niet opgemerkt, de videoref wel. Onbegrijpelijk dat Jara na de review slechts geel kreeg. Ter Stegen ranselde in de slotfase nog een vrijschop van Alexis Sanchez uit zijn doel.

FT: #CHI ¿¿¿¿0-1(20' Stindl)¿¿¿¿ #GER The trophy that has eluded us has been won by our young COLTS!!! Congrats @DFB_Team_EN #CHIGER #Champions pic.twitter.com/eWlkopYFx5

Erelijst van de Confederations Cup voetbal. Van 1992 tot 2005 werd het toernooi om de twee jaar georganiseerd, daarna om de vier jaar. Sinds 2001 geldt het toernooi als generale repetitie voor de Wereldbeker.



1992 in Saoedi-Arabië: Argentinië - Saoedi-Arabië 3-1



1995 in Saoedi-Arabië: Denemarken - Argentinië 2-0



1997 in Saoedi-Arabië: Brazilië - Australië 6-0



1999 in Mexico: Mexico - Brazilië 4-3



2001 in Zuid-Korea en Japan: Frankrijk - Japan 1-0



2003 in Frankrijk: Frankrijk - Japan 1-0



2005 in Duitsland: Brazilië - Argentinië 4-1



2009 in Zuid-Afrika: Brazilië - Argentinië 4-1



2013 in Brazilië: Brazilië - Spanje 3-0



2017 in Rusland: Duitsland - Chili 1-0