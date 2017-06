Bravo, Claudio Bravo: Chili naar finale nadat doelman in strafschoppenreeks drie Portugese elfmeters stopt

TL en YP

Confederations Cup Chili speelt zondag in Sint-Petersburg de finale van de Confederations Cup. De Zuid-Amerikaans kampioen knokte zich vanavond in de halve finale na strafschoppen voorbij Portugal, en daarbij mochten de Chilenen vooral Claudio Bravo danken. Die hield na 120 minuten zijn netten schoon (het bleef dus 0-0) en hij stopte ook nog eens de drie strafschoppen die de Portugezen mochten geven. Morgen maken Duitsland en Mexico in de andere halve finale onder elkaar uit wie het tegen Vidal & co zal opnemen in de eindstrijd.

Ook na rust was het aanvankelijk wachten op kansen, maar in minuut 53 kon Vidal de fans dan toch wakker schudden. De potige middenvelder van Bayern München kreeg een uitstekende kopkans en de tegenstanders leken hem ook even uit het oog te verliezen. De timing van Vidal was echter niet perfect, waardoor Claudio Bravo niet in actie moest komen.



Geen openingstreffer dus, maar de kans van Vidal leidde wel weer een betere periode in. Rui Patricio moest zich onderscheiden op een knappe omhaal van Vargas en aan de overzijde verschroeide Bravo zijn vuisten aan een knal van Ronaldo met links. Maar de netten bleven wél schoon.



Ronaldo probeerde het wat later ook nog met een vrije trap, maar de Portugees moest toch nog even wachten op zijn 76ste interlandgoal. Na 93 minuten maakte scheidsrechter Alireza Faghani een einde aan de reguliere speeltijd, de 40.855 toeschouwers kregen nog minstens een half uur extra voetbal te zien.