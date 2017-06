Arturo Vidal haalt uit naar 'wijsneus' Cristiano Ronaldo: "Voor mij bestaat hij niet"

ODBS/NVK

Met de halve finales tussen Duitsland en Mexico enerzijds en Portugal en Chili (match van vanavond om 20u) anderzijds, wordt de Confederations Cup interessant. En worden er ook voor de wedstrijd verbale oorlogjes uitgevochten. De Chileense ster Arturo Vidal viseert Cristiano Ronaldo.

Op de vooravond van de clash in Kazan tussen de winnaar van de Copa America en het Europees Kampioenschap, trekt de aanvallende middenvelder van Bayern München van leer tegen Portugal-kapitein Ronaldo. Die laatste werd nota bena al, ietwat bizar, na elke wedstrijd verkozen tot man van de match in deze Confederations Cup. "Cristiano is een betweter, een wijsneus", aldus Vidal. "Voor mij bestaat hij niet. Ik heb Joshua Kimmich (zijn ploegmaat bij Bayern die in Rusland bij de Duitsers zit, nvdr) al verteld dat we zondag tegen hen zullen spelen in de finale."



Afwachten hoe Ronaldo, al tweemaal trefzeker op deze Confederations Cup, vanavond reageert. Hij heeft alvast iets om naar uit te kijken: als Cristiano er tegen Chili twee keer scoort, evenaart hij een van de grootste voetballegendes aller tijden. De Braziliaan Pelé scoorde in zijn hele carrière 77 goals voor de nationale ploeg. Ronaldo zit nu aan 75. Op zijn 31ste is het einde alvast nog niet in zicht. Maar om aanspraak te maken op het wereldrecord van de Iraan Ali Daei - 109 goals in 149 interlands, alstublieft - zal er nog een klein mirakel nodig zijn. De nummer twee op de lijst, de ook al legendarische Ferenc Puskás, lijkt een logischer doel. De Hongaar scoorde 84 internationale goals.



Ronaldo zal het vanavond vrijwel zeker moeten doen zonder zijn ploegmaat Raphael Guerreiro, die geblesseerd is. Ook achter de naam van Bernardo Silva staat een vraagteken. De spelmaker, onlangs van Monaco naar Manchester City getransfereerd, blesseerde zich zondag in de forse zege tegen Nieuw-Zeeland aan de enkel en miste maandag de training. Tegenstander Chili kan over alle aanwezige 23 spelers beschikken.