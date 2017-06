Guerreiro en Bernardo Silva twijfelachtig bij Portugal voor halve finale tegen Chili

XC

27/06/17 - 13u44 Bron: Belga

Bernardo Silva. © getty.

Confederations Cup Portugal speelt morgen in de halve finales van de Confederations Cup tegen Chili vrijwel zeker zonder Raphael Guerreiro. Ook spelmaker Bernardo Silva is twijfelachtig.

De 23-jarige Guerreiro raakte in het tweede groepsduel met Rusland geblesseerd aan de enkel. De linksachter van Borussia Dortmund bleef bij de afsluitende training langs de kant.



Achter de naam van Bernardo Silva staat eveneens een vraagteken. Hij trainde vandaag wel individueel, maar kon niet voluit gaan. De nummer tien verdraaide zijn enkel toen hij het tweede doelpunt scoorde tegen Nieuw-Zeeland in de laatste groepswedstrijd. Hij maakte de eerste helft nog vol, maar bleef bij de rust in de kleedkamer.



Tegenstander Chili kan over alle aanwezige 23 spelers beschikken. Verdediger Gary Medel is hersteld van de spierblessure die hij in het tweede duel tegen Nieuw-Zeeland opliep en waardoor hij tegen Australië ontbrak. Ook doelman Claudio Bravo is weer volledig fit na een kuitblessure.



De andere halve finale gaat donderdag tussen Duitsland en Mexico.