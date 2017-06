Jan Mulder over de videoref: "Een beetje verwarring is toegestaan en zeker geen reden om deze technologie in twijfel te trekken"

Door: Jan Mulder

26/06/17 - 10u40

Aboubakar en Teikeu in de clinch met ref Wilmar Roldan. © getty.

Het voetbalseizoen zit er dan wel op, dat wil niet zeggen dat Jan Mulder geen voetbal meer kijkt. Zo zag hij gisteren Duitsland - Kameroen en heeft de HLN-commentator zijn geheel eigen mening -hoe kan het ook anders- over de videoref.

Aftrap direct achteruit. Die rare, gevoelloze streep de verkeerde kant op: ik kan er niet aan wennen en verlang terug naar het tikje opzij. Het was zo'n mooi, aarzelend begin van de voetbalmatch, ik werd er altijd een beetje sentimenteel van. (There's nothing wrong with the Bee Gees, John Lennon zei het al.)



Nu wil de Fifa ook nog de vrije trap aanpakken: meteen zelf verder dribbelen is straks toegestaan. Meer 'verbeteringen' dreigen. Alleen de aanvoerder mag met de scheidsrechter praten. Geen tweede kans via de rebound nadat de doelman je penalty heeft gestopt. Een te wisselen speler wordt verplicht bij de dichtstbijzijnde kalklijn uit het speelveld te stappen. Strengere controle op de tijdslimiet van de keeper met balbezit (zes seconden gepermitteerd). Al deze vernieuwingen die de Fifa al heeft ingevoerd of zal gaan invoeren, zijn overdreven en niet aanzienlijk genoeg (aftrap en vrije trap naar jezelf) of de oude spelregels voorzien al in bestraffing van de overtreding ervan.



Maar: de keeper loopt zes seconden, twaalf seconden, achttien seconden met de bal, en de scheids grijpt niet in. Van een strafschop in tweede instantie alsnog een goal maken: is dat zó erg? Alleen de aanvoerder laten mekkeren is al lang de regel, de arbitrage laat jammer genoeg alle anderen ook schreeuwen en trekken, sterker, hij vindt zichzelf vredestichter van opstootjes en duikt wilder dan de spelers in een vechtende meute.