Rood en dan weer geen rood: Siani (KV Oostende) samen met videoref spilfiguur in vreemde fase tegen Duitsland

XC

25/06/17 - 21u43 Bron: Belga

Ook Siani snapte er niets van. © photo news.

Confederations Cup Kameroen slaagde er op de Confederations Cup in Rusland niet in een van zijn drie groepsmatchen te winnen. De Afrikaanse kampioen verloor van Chili (0-2) en Duitsland (3-1), en speelde 1-1 gelijk tegen Australië. "Dat verrast me niet", reageerde Kameroens bondscoach Hugo Broos na de uitschakeling in de groepsfase.

"Kameroen is een van de beste voetballanden van Afrika, maar er is een enorm niveauverschil met moderne voetballanden als Duitsland", legde Broos de vinger op de wonde. "Duitsland had het enkele jaren ook heel moeilijk om wedstrijden te winnen, maar heeft zijn opleidingssysteem structureel aangepakt. Daar plukken ze de vruchten van."



Tijdens de partij werd Sébastien Siani (KV Oostende) onterecht van het veld gestuurd voor een zware overtreding van zijn Kameroense ploeggenoot Ernest Mabouka. De scheidsrechter gaf eerst een gele kaart aan Siani, maar op aangeven van de videoref werd dat een rode kaart. Even later greep de videoscheidsrechter opnieuw in om de hoofdref erop te wijzen dat de kaart voor Mabouka moest zijn. "Waar sloeg dat allemaal op", vroeg Broos zich af. "Ik begreep er niets van, ik was net als iedereen in de war. Alleen de scheidsrechter kan uitleggen wat daar gebeurde."



De Ontembare Leeuwen eindigden met één punt op de vierde en laatste plaats in groep B na Australië (2), Chili (5) en groepswinnaar Duitsland (7).