Portugal groepswinnaar na 75ste doelpunt Ronaldo, ook Mexico stoot door

Door: redactie

24/06/17 - 19u25 Bron: Belga

Cristiano Ronaldo (l) viert met Pepe na het scoren van een strafschop © afp.

Portugal heeft de winst in groep A van de Confederations Cup beet. De Europese kampioen klopte vandaag in het Krestovsky Stadium in Sint-Petersburg Nieuw-Zeeland met 0-4. Ook Mexico, dat zijn derde groepsmatch met 2-1 won tegen Rusland, stoot door naar de halve finales.

Portugal was tegen Nieuw-Zeeland torenhoog favoriet, maar de Oceanische kampioen verdedigde stug. Op het halfuur kwam Portugal dan toch op voorsprong. Cristiano Ronaldo (33.) trapte een penalty binnen na een overtreding op Pereira. Ronaldo doet na een succesvol seizoen bij Real Madrid dus ook bij Portugal zich spreken en lukte zijn 75ste doelpunt voor Portugal. De Portugees heeft nu alleen de Hongaarse legende Ferenc Puskás (84 goals) voor zich. De ban was gebroken en Bernardo Silva (37.) tikte nog voor de pauze de 0-2 tegen de touwen op aangeven van Eliseu. In de tweede helft speelde de Europese kampioen de partij rustig uit. Nieuw-Zeeland versierde enkele halve kansen, maar kon het Portugese sluitstuk Patricio niet bedreigen. Aan de overkant zetten André Silva (80.) en Nani (90.+1) in de slotfase de 0-4 eindstand op het bord.

Mexico verslaat Rusland

Rusland begon in de Kazan Arena het beste aan de match, en Samedov (25.) scoorde halfweg de eerste helft de verdiende openingsgoal. Lang konden de thuisfans niet juichen, want Araujo (30.) kopte een handvol minuten later een verre bal van Herrera knap over de Russische doelman Akinfejev.



Na de pauze kwam Mexico snel op 2-1. De aalvlugge Lozano (52.) rende achter een blinde diepe bal van Herrera en kopte het leer over de uitkomende Akinfejev. Moreno leek de Mexicanen op het uur de geruststellende derde treffer te bezorgen, maar de videoref keurde het doelpunt af voor buitenspel. Rusland putte hieruit moed en ging op zoek naar de gelijkmaker, maar kon, zeker na het tweede geel voor verdediger Zhirkov in minuut 68, geen vuist meer maken.



Portugal wint groep A met zeven punten, voor Mexico dat evenveel punten heeft, maar een slechter doelsaldo (+2 tegenover +5 voor Portugal). Organisator Rusland staat met drie punten derde en is uitgeschakeld, net als Nieuw-Zeeland dat geen punt kon pakken.



Portugal treft in de halve finales de tweede van groep B. In de andere halve finale ontmoet Mexico de winnaar van groep B.



In groep B staat Chili na twee speeldagen aan kop met vier punten, voor Duitsland met hetzelfde puntenaantal maar met een slechter doelpuntensaldo (+1 tegenover +2 voor Chili). Australië en Kameroen volgen met een punt, maar de Aziatische kampioen (-1) heeft een beter doelsaldo dan het team van Bondscoach Hugo Broos (-2). Op de laatste speeldag in groep B kijkt Duitsland morgen Kameroen in de ogen en speelt Chili tegen Australië.