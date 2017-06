Alexis Sanchez gaat met goal tegen Duitsland voorbij Marcelo Salas de Chileense geschiedenis in

Bewerkt door:

22/06/17 - 22u55 Bron: Belga Bewerkt door: Hans Op de Beeck 22/06/17 - 22u55 Bron: Belga

© rv.

video Duitsland en Chili hebben elkaar op de tweede speeldag in groep B van de Confederations Cup in evenwicht gehouden. In het Russische Kazan bleef het 1-1. De Chilenen kwamen via Alexis Sanchez op voorsprong. Een goal waarmee de spits van Arsenal zich op zijn 28ste tot all time-topschutter van 'La Roja' kroont. Hij telt nu 38 stuks, ééntje meer dan Marcelo Salas.