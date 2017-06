Videoref laat massale knokpartij ongemoeid in turbulente slotfase van duel Mexico - Nieuw-Zeeland

PL

21/06/17 - 22u15

© afp.

video

Mexico heeft op de Confederations Cup in Rusland zijn eerste zege te pakken. 'El Tri' klopte Nieuw-Zeeland, het zwakke broertje in groep A, met 2-1. Dat gebeurde echter niet zonder moeite, want halfweg stond Nieuw-Zeeland 0-1 voor dankzij een goal van Wood. Diezelfde Wood verprutste kort na rust een reuzenkans op een dubbele voorsprong, het begin van het einde voor de Kiwi's. Doelpunten van Jimenez en Peralta waren het logische gevolg van een Mexicaanse stormloop. Thomas zag de gelijkmaker op de kruising uiteenspatten.



In de extra tijd brak op het veld een massale knokpartij uit, waarna de videoref ter hulp werd geroepen om orde op zaken te stellen. Een stuk of vijf rode kaarten had gemoeten, gezien het salvo aan vuistslagen, kopstoten en trappen dat tv-kijkers met eigen ogen konden vaststellen. Na uitgebreid conclaaf tussen de Gambiaanse scheidsrechter Gassama en zijn assistent in de regiezaal bleef het kaartenrecital beperkt tot drie... gele stuks. Jawadde. Of zoals Pierre van Hooijdonk, analist voor de NOS, het verwoordde: "Schandàààlig, hier moesten er minstens drie of vier van het veld gestuurd worden".



In het klassement hijst Mexico zich naast Portugal, dat eerder vandaag Rusland met 0-1 versloeg, mee op kop met vier punten. Rusland is derde met drie punten en moet in zijn laatste groepsduel tegen Mexico winnen om een voortijdige exit annex blamage in eigen land te vermijden.