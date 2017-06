Ronaldo leidt Portugal met 32ste goal in 32 matchen (!) naar nipte zege tegen Rusland

Glenn Van Snick

21/06/17

Portugal heeft zijn tweede wedstrijd op de Confederations Cup met veel moeite gewonnen. Een vroeg doelpunt van Cristiano Ronaldo bleek voldoende voor een zuinige zege tegen Rusland: 0-1.

Het was alweer - wie anders? - Cristiano Ronaldo die het goede voorbeeld gaf. Met een rake kopslag op een prima voorzet van Raphaël Guerreiro zat Portugal na acht minuten op rozen. De openingstreffer was maar liefst het 32ste doelpunt van 'CR7' in exact evenveel wedstrijden in 2017! Gastland Rusland kon in de eerste helft geen vuist maken en beperkte zich voornamelijk tot verdedigen. Portugal liet het na om met een grotere voorsprong de kleedkamers in te gaan.