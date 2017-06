Mexicaanse voetbalbond vraagt fans om homofobe gezangen achterwege te laten

Bewerkt door: Glenn Van Snick

21/06/17 - 17u53 Bron: Belga

© photo news.

De Mexicaanse voetbalbond (FMF) heeft zijn supporters vandaag opgeroepen om geen homofobe leuzen meer te scanderen tijdens interlands. De vraag komt er nadat Mexicaanse fans afgelopen zondag in het Confederations Cup-duel tegen Portugal (2-2) de Portugese keeper beschimpten met "puto" ("homo"). De FMF kreeg in het verleden al meermaals boetes na homofobe gezangen van het eigen publiek.

"Zoals jullie weten neemt de FIFA zulke gezangen serieus en bestraft ze die zwaar", schreef de FMF op sociale media. "Doorgaan met dat gedrag levert niets op als we daardoor de match verliezen. Als de wedstrijd onderbroken wordt of men zet jullie uit het stadion, verliezen we allemaal."



De Mexicaanse nationale ploeg speelt momenteel de Confederations Cup in Rusland. Na een 2-2 gelijkspel tegen Portugal speelt de CONCACAF-kampioen nog groepswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland vanavond en het thuisland op 24 juni.