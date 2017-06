Beruchte hooligan mag ondanks fanpasje niet binnen op Confederations Cup: "Hier begrijp ik niks van"

Alexander Shprygin zag zijn fanpasje ingetrokken worden. © ap.

De beruchte Russische hooliganleider Alexander Shprygin heeft een verbod opgelegd gekregen om wedstrijden bij te wonen op de Confederations Cup. Shprygin had nochtans een fanpasje bemachtigd, dat elke supporter nodig heeft om de stadions te mogen betreden. "Hier begrijp ik niks van", reageert hij verontwaardigd.

Alexander Shprygin, een hooliganleider met extreemrechtse sympathieën, maakte zich vorige zaterdag op om het openingsduel tussen Rusland en Nieuw-Zeeland bij te wonen toen hij een vervelende ontdekking deed. Zijn fanpasje bleek geblokkeerd. Het stadion in Sint-Petersburg binnengaan, was meteen onmogelijk.



"Niemand gaf mij een reden voor die beslissing", zegt Shprygin. "Eerst geven ze mij een fanpasje, twee uur voor de aftrap trekken ze het weer in. Wellicht opzettelijk zo laat, zodat ik geen tijd had om een klacht in te dienen. Hier begrijp ik niks van."



Shprygin is niet de eerste de beste in hooliganland. Tijdens het EK van vorig jaar in Frankrijk werd hij samen met 19 andere Russische fans het land uitgezet na zware rellen in Marseille, waar Rusland het opnam tegen Engeland. Amper twee dagen nadat hij op een vliegtuig richting Moskou was gezet, dook Shprygin echter al opnieuw op in Frankrijk. Tijdens de match tussen Rusland en Wales werd hij gearresteerd en moest hij ten tweeden male het land verlaten.



In de aanloop naar de Confederations Cup nam de Russische regering maatregelen om het hooliganisme tegen te gaan. Volgens persbureau Reuters zouden 292 hooligans op de zwarte lijst staan en de stadions niet mogen betreden.