Duitsland verslaat met de nodige moeite het Australië van Mathew Ryan op Confederations Cup

MH

19/06/17 - 18u52 Bron: Belga

Joshua Kimmich (l) viert met Leon Goretzka © afp.

Een verjongd elftal van de Mannschaft heeft vanavond zijn eerste partij op de Confederations Cup winnend afgesloten. De troepen van coach Joachim Löw haalden het met de nodige moeite van Australië. Het werd 3-2. Bij de Australiërs stond Mathew Ryan (ex-Club Brugge en -Racing Genk) de volledige partij onder de lat. Duitsland deelt dankzij de overwinning de koppositie in groep B met Chili.

Lars Stindl had Duitsland na 5 minuten met een rake knal op voorsprong gebracht in het Olympisch Stadion Fisjt in Sotsji. In de 41e minuut maakte Tom Rogic gelijk, een goal waarbij doelman Leno niet vrijuit ging, maar nog voor de rust stond Duitsland weer op voorsprong na een penaltygoal van aanvoerder Julian Draxler.



Opnieuw foutje Leno

Drie minuten na de pauze mocht de ploeg van coach Joachim Löw een derde keer vieren toen Leon Goretzka met een trap van dichtbij de netten deed trillen. Tomi Juric lukte in minuut 56 de aansluitingstreffer, na opnieuw een foutje van Leno, maar dichter kwamen de 'Aussies', met Mathew Ryan in doel, niet meer.



In dezelfde groep versloeg Chili zondag het Kameroen van bondscoach Hugo Broos met 2-0. Donderdag (22 juni) staan op speeldag twee Kameroen/Australië en Duitsland/Chili op het programma.