Voetbal is niet meer hetzelfde met nieuw hulpmiddel: de videoref zorgt voor commotie

Buitenspel of niet? Wél offside, oordeelde de videoref. © rv.

video Hugo Broos heeft zijn debuutmatch op de Confederations Cup met Kameroen verloren tegen Chili (0-2), maar niemand die daar over sprak. Wel over de videoref, voor het eerst van de partij op een internationaal toernooi. Op slag van rusten ging Chili aan het vieren na een goal van Vargas, maar een minuutje later kon het feest gestaakt worden. Buitenspel, oordeelde de videoref. Afgaande op bovenstaand beeld, erg twijfelachtig.

Natuurlijk zien we op dit beeld niet het materiaal waarover de assistenten van de scheidsrechter in hun videokamer beschikken. Konden zij andere en juistere looplijnen trekken dan op de foto hierboven? Het valt te hopen van wel, maar toch: voetbal mét videoref is een heel ander spelletje dan voetbal zonder videoref. Wanneer bij dat laatste de scheidsrechter naar de middenstip wijst, weet iedereen dat het goal is - nu is dat niet langer het geval. Zeker op de tweede dag van de Confederations Cup, het voorbereidingstoernooi in Rusland op het WK van volgend jaar, zorgde dat voor de nodige commotie. In Portugal - Mexico was er nog tevredenheid nadat een aanvankelijk goedgekeurde goal van de Portugezen terecht geannuleerd werd wegens buitenspel (lees HIER), enkele uren later zat het spel op de wagen na de goal van Vargas. In menig tv-studio en op de sociale media, waar bovenstaande foto de ronde deed, werd de intrede van de videoref al meteen met de grond gelijk gemaakt. Lees ook Hugo Broos kritisch: "De infrastructuur in Afrika ontbreekt om een grote prijs te winnen"

Videoref grijpt voor het eerst in bij match met inzet, daarna pakt Ronaldo uit met knappe assist in draw tegen Mexico Stoppen met feesten, jongens. De videoref is jullie goal aan het herbekijken en heeft buitenspel opgemerkt... © reuters. ...waarna de ontgoochelde doelpuntenmaker Vargas (l) en Vidal verhaal gaan halen bij scheidsrechter Skomina. © reuters.