Duitsers dragen rouwband tegen Australië als eerbetoon aan Helmut Kohl

18/06/17 - 11u58

De spelers van de Mannschaft zullen morgen in hun eerste wedstrijd van Confederations Cup tegen Australië een zwarte rouwband dragen. Dat maakte de Duitse Voetbalbond (DFB) bekend. Ze doen dit ter nagedachtenis van Helmut Kohl, Duits bondskanselier tussen 1982 en 1998, die vrijdag op 87-jarige leeftijd overleed.

De Duitse beloftenploeg, die momenteel aan de slag is op het EK in Tsjechië, zal vandaag in haar partij tegen Polen ook een rouwband dragen.



"Helmut Kohl was een erelid van de DFB en heeft bijgedragen tot een betere relatie tussen Duitsland en Rusland", laat DFB-voorzitter Reinhard Grindel weten. De Confederations Cup gaat door in Rusland. "Kohl was altijd een grote voetbalfanaat en steunde het team met heel zijn hart. We zullen zijn werk nooit vergeten. Dankzij hem kunnen teams uit Erfurt en Münster, en München en Leipzig tegen elkaar voetballen."