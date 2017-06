Rusland is een maatje te groot voor Nieuw-Zeeland in opener Confederations Cup

Glenn Van Snick en Dries Mombert

In de openingswedstrijd van de Confederations Cup heeft Rusland een simpele overwinning tegen Nieuw-Zeeland geboekt. Het thuisland zette in een matige opener de puntjes op de "i" en won met 2-0. President Vladimir zag dat het goed was.

Zoals verwacht nam Rusland voor eigen volk het heft onmiddellijk in handen, Nieuw-Zeeland mocht in de eerste tien minuten meteen twee maal een bal van de lijn keren. Eerste kopte Vasin na een hoekschop tegen de binnenkant van de paal - McGlinchey ruimde het gevaar weg - twee minuten later leek Poloz te scoren met een fijnzinnig stiftertje, maar nu redde Marinovic de meubelen. Een sterke start van de Russen, alle hens aan dek bij de Nieuw-Zeelanders, maar geen doelpunten.



Na een vijftiental minuten wist Nieuw-Zeeland stilaan het evenwicht te herstellen, evenwel zonder Russisch doelman Akinfejev op de proef te stellen - deze zou zelfs een hele eerste helft werkloos blijven. Rusland was nog steeds de gevaarlijkste ploeg, maar grote kansen bleven uit.



Op het halfuur kreeg Rusland dan toch plots wat het verdiende. Poloz zette met een slinkse pass Gloesjakov voor doel. De middenvelder van Spartak Moskou omspeelde knap doelman Marinovic en frutselde de bal met de hulp van Boxall in doel: 1-0.



Lachende Vladimir Poetin ziet Rusland nog een tweede maal scoren De tweede helft startte even pittig als de eerste, opnieuw met Rusland aan het kanon. Poloz - zonder meer de gevaarlijkste man bij de Russen - kopte fraai richting doel, maar Marinovic redde knap.



Rusland bleef baas. Samedov schilderde een vrije trap naar de kruising, maar het leer verdween een klein metertje over de kooi. Nieuw-Zeeland kon bitterweinig weerwerk bieden, al beperkten de Russen zich vooral tot het betere breiwerk rond de middellijn.



Halverwege de tweede helft kreeg Rusland dan toch zijn verdiende dubbele voorsprong beet. Verdediger Boxall stak opnieuw een spreekwoordelijk voetje toe en Rusland-spits Smolov toverde zowaar een glimlach op het gelaat van president Vladimir Poetin.



In een doodbloedende wedstrijd kwamen de bezoekers toch nog eens piepen. Thomas haalde vanuit het niets de trekkers over en op de daaropvolgende hoekschop moest ouderdomsdeken Zjirkov de bal zelfs van de doellijn halen.



Veel verder dan dat kwamen de Kiwi's niet en Rusland kon dan ook zonder problemen de wedstrijd uitspelen. 2-0, de Russen mogen tevreden naar de huisstee trekken. © afp. © afp.