XC

16/06/17 - 22u02 Bron: AD

© ap.

De opening van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro moest Pelé vorig jaar vanwege gezondheidsredenen aan zich voorbij laten gaan. De 76-jarige voormalig stervoetballer is morgen wel van de partij als de Confederations Cup in Rusland van start gaat.