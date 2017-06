De Ballon d'Or, één Belg en twee Brugse flops: Deze toppers en (oud-)bekenden schitteren straks op de Confederations Cup

Glenn Van Snick

video Vandaag start met het openingsduel Rusland-Nieuw-Zeeland de Confederations Cup. Het gastland, de wereldkampioen en de kampioenen van zes continenten testen gedurende zestien dagen of Rusland klaar is om het WK van volgend jaar te organiseren. Een generale repetitie met tal van vedettes, één Belg, en enkele (oud-)bekenden uit onze vaderlandse competitie.

Rusland en Nieuw-Zeeland zonder sterren, wel met ambitie In de openingswedstrijd neemt gastland Rusland het straks om 17u in de Zenit Arena op tegen Nieuw-Zeeland. Het organiserende land zit al even in een sportieve dip, maar wil op deze Confederations Cup - en zeker op het WK volgend jaar - dolgraag nog eens zijn kunnen etaleren. Opmerkelijk: Rusland wil dat doen met een selectie waarvan iedereen in de eigen Russische competitie speelt. Met andere woorden: zonder grote vedetten. Doelman Igor Akinfeev en flankspeler Yury Zhirkov zijn de ouderdomsdekens en bekendste namen, Fedor Smolov - met 18 doelpunten topschutter in de Russische Premier League - moet voor de doelpunten zorgen. De 21-jarige Aleksandr Golovin, een creatieve nummer tien, is de nieuwe hoop van het Russische volk. Akinfeev - Zhirkov - Smolov - Golovin. © photo news.

Bij Nieuw-Zeeland doen de namen zowaar nog minder een belletje rinkelen. De 22-jarige Bill Tuiloma zit met Olympique Marseille op papier bij de grootste club, maar kon nog geen minuten verzamelen in de Ligue 1. Chris Wood heeft een verleden bij Leicester City, maar vertrok er een jaar voor 'The Foxes' verrassend kampioen werden. Toch wil ook Nieuw-Zeeland er niet voor spek en bonen bijlopen: "We gaan naar het toernooi om iets waardevol neer te zetten. Dat betekent: iets wat we nog nooit hebben verwezenlijkt, namelijk een wedstrijd winnen op de Confederations Cup", vertelde coach Anthony Hudson vooraf. Nieuw-Zeeland op het Oceanisch kampioenschap. © photo news.

Portugal met sterrenteam, Mexico met goaltjesdief Portugal werkt morgen zijn eerste wedstrijd af tegen Mexico en doet dat met een selectie aan uitblinkers. Ondanks Bayern München-middenvelder Renato Sanches en EK-held Éder ontbreken, kan trainer Da Costa over een resem toppers beschikken. Cristiano Ronaldo is uiteraard dé man, maar ook André Silva, Bernardo Silva, Andre Gomes, Nani en Quaresma zijn van de partij. Met William Carvalho ook een speler die nog op onze Belgische velden actief was: de middenvelder stond in 2012 één seizoen op de loonlijst van Cercle Brugge. Links onder meer Ronaldo en André Gomes, rechts William Carvalho. © photo news.

Mexico treedt enerzijds aan met een rits onbekenden die in de eigen vaderlandse competitie spelen, maar anderzijds ook met enkele kanjers die hun strepen reeds bij enkele Europese (sub)toppers verdienen of hebben verdiend. We denken aan goaltjesdief Javier Hernandez, momenteel bij Bayer Leverkussen en goed voor 47 goals bij 'El Tricolor', Hector Herrera, het loopwonder van FC Porto en Giovani dos Santos, een kwieke en dribbelvaardige artiest van LA Galaxy. Trainer Juan Antonio Pizzi kan rekenen op een sterke mix van voetballend vernuft en karakterkopjes. Javier Hernandez in een rondootje. © afp.

Belgisch Kameroen, Chili gevaarlijke outsider De eerste wedstrijd van groep B tussen Kameroen en Zuid-Amerikaans kampioen Chili wordt morgen om 20u in Moskou gespeeld. Bij Kameroen is het een prettig weerzien met bondscoach Hugo Broos, die het Afrikaanse land verrassend naar de Africa Cup leidde. Met KV Oostende-middenvelder Sebastian Siani en Standard-verdediger Collins Fai is Kameroen nog wat Belgischer getint. Spits Vincent Aboubakar is de grote vedette - hij trapte Kameroen eigenhandig naar de eindoverwinning van de Africa Cup - en u kent ongetwijfeld ook Andre Onana - de talentvolle doelman van Ajax die we dit jaar in de Europa League leerden kennen. Broos start naar eigen zeggen met "bescheiden ambities" aan het toernooi. Siani - Broos - Fai. © photo news.

Met Alexis Sanchez, Arturo Vidal en Claudio Bravo heeft Chili drie absolute kleppers in de rangen. Aangevuld met technisch onderlegde spelers uit diverse Zuid-Amerikaanse competities, mag Chili gebombardeerd worden tot dé outsider van deze Confederations Cup. Niet voor niets won het land de Copa America ten koste van Argentinië en Brazilië. Francisco Silva en Nicolas Castillo kent u misschien nog, al zijn hun passages bij Club Brugge niet meteen een succes te noemen. Beide heren verdienen momenteel hun boterham in de Mexicaanse eersteklasse. Silva bij Cruz Azul, Castillo bij Club Universidad Nacional. Silva - Sanchez - Castillo. © photo news.

Duitsland met jonkies, Australië rekent op Ryan Maandag speelt wereldkampioen Duitsland zijn eerste wedstrijd tegen Australië. De Mannschaft moet het zonder enkele sterkhouders stellen - Toni Kroos, Manuel Neuer, Mats Hummels, Sami Khedira en Mesut Özil krijgen rust na een lang seizoen - en is met een jonge selectie naar Rusland afgereisd. Jongens als Julian Brandt, Emre Can en Joshua Kimmich krijgen daardoor de kans om zich in de kijker te spelen. De 23-jarige Julian Draxler draagt de aanvoerdersband. Door de halve b-ploeg is bondscoach Joachim Löw dan ook tevreden met een plek in de halve finale. Stindl - Younes - Draxler - Wagner en Brandt © photo news.