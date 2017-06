Met deze pareltjes moet Cristiano Ronaldo de Confederations Cup in de wacht zien te slepen

Dries Mombert

12/06/17 - 16u58

© Kos.

Volgende week start de Confederations Cup en uiteraard verschijnt in Rusland ook ene Cristiano Ronaldo ten tonele. Als Europees kampioen maakt Ronaldo met Portugal zijn opwachting in het tornooi en dat doet de 32-jarige voetbalvedette niet zomaar. Nike trakteert de Portugees immers op een fonkelnieuw paar schoenen en die zijn uiteraard om van te likkebaarden.

De generale repetitie voor het WK in Rusland begint pas op 17 juni. Maar toch wordt Ronaldo in de aanloop naar de Confederations Cup op een leuk extraatje getrakteerd. Schoensponser Nike schenkt de vedette van Real Madrid namelijk een paar gepersonaliseerde voetbalschoenen die bovendien in de kleuren van 'zijn' Portugal zijn aangemaakt. Ook de Portugese vlag is netjes in de schoen verwerkt.



Voor liefhebbers van het genre is er wel één spijtig detail: de schoenen komen niet op de markt en zijn dus exclusief voorbehouden voor Ronaldo tijdens de Confederations Cup.