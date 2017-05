Leroy Sané haakt af bij Duitsland voor Confederations Cup

Eline Van Der Meulen

23/05/17 - 11u25 Bron: Belga

© anp.

De Duitse international Leroy Sané (21) moet een kruis maken over de Confederations Cup in Rusland. Hij ondergaat binnenkort een neusoperatie, zo meldt de Duitse bond vandaag.

Sané, bij Manchester City ploegmaat van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne, was door bondscoach Joachim Löw opgenomen in de 23-koppige selectie voor de Confederations Cup (17/6-2/7). Hij mist ook de oefenmatch in Denemarken (6 juni) en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino (10 juni).



"Ik was er graag bijgeweest in Rusland. Maar na overleg met de dokters heb ik besloten van deze zomerpauze gebruik te maken om het nieuwe seizoen zonder klachten te kunnen beginnen", zegt Sané.



Löw heeft nog tot 7 juni de tijd om een vervanger aan te duiden. Duitsland speelt op de Confederations Cup in groep B tegen Australië, Kameroen en Chili.