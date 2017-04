Rusland maakt zich zorgen om lage ticketverkoop Confederations Cup

Door: redactie

11/04/17 - 17u48 Bron: Belga

Voormalig voetballer Gilberto Silva poseert met de Confederations Cup. © getty.

Confederations Cup-organisator Rusland is iets meer dan twee maanden voor de start van het toernooi bezorgd over het lage aantal tickets dat voorlopig verkocht is. Dat heeft Vitaly Moukto, Russisch vicepremier en voorzitter van het organisatiecomité van het WK 2018, vandaag bekendgemaakt.