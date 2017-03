Ronaldo weigert de trofee van Confederations Cup aan te raken: "Het brengt ongeluk"

Lander Verhoeven

10/03/17 - 14u55

© getty.

De FIFA heeft gisteren de trofee van de Confederations Cup van deze zomer in Rusland voorgesteld. Bij de voorstelling was ook de Portugese sterspeler Ronaldo aanwezig. Als regerend Europees kampioen kan hij samen met Portugal meestrijden voor de beker. Tijdens de onthulling van het eremetaal werd nog maar eens duidelijk hoe bijgelovig Cristiano Ronaldo is.

De speler van Real Madrid wou de trofee hoe dan ook niet aanraken: "Ik ga hem niet aanraken. Ik raak nooit trofeeën aan op voorhand, want dat brengt ongeluk." Al hoopt hij natuurlijk dat hij de beker na afloop van het toernooi wel in de lucht kan steken: "Het is echt een mooi exemplaar. Nu ga ik hem niet in de lucht steken, maar je weet nooit wat er nog gaat gebeuren. Ik wil hem graag winnen en het zou een droom zijn die uitkomt. Maar er moet eerst nog hard gewerkt worden. Het verlangen bij de ploeg is er wel, maar we moeten zien hoe het team dan is en of het geluk aan onze kant staat."



De Confederations Cup is een beker die gewonnen kan worden door alle continentale kampioenen, de wereldkampioen en het organiserende WK-land. De acht landen zijn verdeeld in twee groepen. Zo zit Portugal samen met Nieuw-Zeeland, Rusland en Mexico in de poule. In de andere groep vinden we wereldkampioen Duitsland, Australië, Chili en het Kameroen van Hugo Broos.



Het toernooi start deze zomer op 17 juni in Rusland en pas op 2 juli weten we of Ronaldo de beker wel zal aanraken.