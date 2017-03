FIFA introduceert speciale tickets voor zwaarlijvige voetbalfans

Jesse van de Woestijne

2/03/17 - 20u07

© kos.

De FIFA gaat in juni op de Confederations Cup voor het eerst werken met speciale 'obese tickets'. Voetbalfans met overgewicht kunnen dan op doktersadvies gebruik maken van aangepaste zitplaatsen in het stadion.

De wereldvoetbalbond maakte deze week de ticketprijzen voor het toernooi in Rusland bekend. Opvallend is de introductie van het 'obese ticket'. Het entreebewijs valt binnen de categorie voor personen met een handicap of verminderde mobiliteit en mensen met een geleidehond.



Fans komen alleen in aanmerking voor zo'n kaartje bij een BMI gelijk aan of hoger dan 35 kg/m2. Bij het kopen van een ticket is een doktersbewijs verplicht.



"Wees fatsoenlijk voor andere fans en meld je alleen aan voor deze tickets als je ze écht nodig hebt. De tickets zijn beperkt beschikbaar", meldt de FIFA op de website. "Als de proef in Rusland populair blijkt, dan maken we er in de toekomst vaker gebruik van op grote toernooien.''



Zwaarlijvige fans hoeven niet extra te betalen voor de ruime zitplaatsen. Categorie 1-tickets kosten in de groepsfase 130 euro voor alle fans. Voor de finale betalen toeschouwers tot maximaal 233 euro.