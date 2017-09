Adverteerders noemen nieuwe cookiebeleid Apple "sabotage"

kv

IOS 11 verhindert reclameboodschappen die je overal volgen

De nieuwe iPhone 8, iPhone X en iPhone 8S. © afp.

Vanaf morgen is iOS 11, het nieuwe besturingssysteem van Apple voor iPhone en tablets, beschikbaar. In de nieuwste versie krijgt webbrowser Safari een standaardinstelling die verhindert dat websites met cookies het surfgedrag van bezoekers in de gaten houden. Met deze 'intelligente trackingpreventie' blokkeert Apple die vervelende advertenties die je overal volgen. Reclamebedrijven klagen de vernieuwing aan in een open brief, maar volgens Apple is de aanpak nodig om de privacy van de gebruiker beter te beschermen.

Het 'tracken' van gebruikers is ondertussen cruciaal voor internetadverteerders. Door gebruik te maken van cookies - kleine tekstbestandjes die achtergelaten worden op je computer - kunnen adverteerders een gedetailleerd beeld krijgen van je surfgedrag. Op basis van hun profiel krijgen surfers vervolgens gerichte reclameboodschappen. Wie wil, kan nu al zelf de 'cookies van derden' - zo genoemd omdat ze niet onder controle vallen van de website waarop ze geladen worden - uitschakelen in zijn browser.



Adverteerders maken daarnaast ook gebruik van de 'first-party-cookies': die worden geladen door de website zelf en betreffen onder andere de logingegevens van die pagina's. Wanneer die cookies geblokkeerd worden, moeten surfers bijvoorbeeld elke keer opnieuw hun paswoord op Facebook of Twitter invullen. Lees ook "Batterij van iPhone 8 en 8 Plus is kleiner dan die van iPhone 7 en 7 Plus"

Cookies blokkeren In iOS 11 zullen cookies van derden voortaan al na een dag automatisch geblokkeerd worden en na een maand volledig van het toestel gewist. Dat houdt voor adverteerders een drastische beperking in van hun mogelijkheden om surfers te volgen.

"Sabotage" "Het blokkeren van cookies zal een wig drijven tussen merken en hun klanten, en het zal advertenties meer generiek, minder gepast en minder bruikbaar maken." Open brief van Amerikaanse adverteerdersgroepen In een open brief uiten zes grote Amerikaanse adverteerderorganisaties hun bezorgdheid over de vernieuwingen van Apple. Volgens de organisaties zal de vernieuwing in Safari de ervaring van de gebruiker niet ten goede komen en wordt zo het economisch model van het internet "gesaboteerd".



"Apples eenzijdige en hardhandige aanpak is slecht voor de consumentenkeuze en slecht voor de online-inhoud en diensten waarvan consumenten houden en die ondersteund worden door advertenties. Het blokkeren van cookies op deze manier zal een wig drijven tussen merken en hun klanten, en het zal advertenties meer generiek, minder gepast en minder bruikbaar maken," luidt het.



De brief werd ondertekend door de American Association of Advertising Agencies, de American Advertising Federation, de Association of National Advertisers, de Data & Marketing Association, het Interactive Advertising Bureau en het Network Advertising Initiative.

Reactie Apple "Ad-trackingtechnologie is ondertussen zo verregaand dat het mogelijk is voor advertentiebedrijven om de zoekgeschiedenis van iemand nagenoeg volledig te recreëren." Apple Apple ziet echter grondige redenen om hard op te treden tegen de cookies van derden en heeft al op de open brief gereageerd.



"Ad-trackingtechnologie is ondertussen zo verregaand dat het mogelijk is voor advertentiebedrijven om de zoekgeschiedenis van iemand nagenoeg volledig te recreëren. Deze informatie wordt verzameld zonder toestemming en wordt gebruikt voor 'ad re-targeting', waarbij advertenties mensen volgen op het internet," luidt het bij Apple.