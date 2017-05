Apple en Nokia beëindigen patentstrijd

Door: redactie

23/05/17 - 12u55 Bron: Belga

© reuters.

De Finse fabrikant van netwerkapparatuur Nokia en de Amerikaanse techreus Apple beëindigen hun patentstrijd. In december sleepte Nokia Apple nog voor de rechter, maar een half jaar later hebben beide een akkoord bereikt om de strijd te staken en samen te gaan werken, zo raakte vandaag bekend.

Het akkoord is vooral gunstig voor Nokia. Dat netwerkbedrijf ontvangt een voorafbetaling en zal gedurende de meerjarige looptijd van het licentiecontract nog meer royaltybetalingen ontvangen van Apple. Financiële details werden niet meegedeeld. Daarnaast gaat Nokia netwerkapparatuur leveren aan de Amerikanen en wordt een deel van zijn producten aangeboden in de webshop van Apple.



In december kwam het nog tot een rechtszaak, waarbij Nokia Apple verweet met een aantal van zijn producten inbreuk te maken op de patenten van Nokia. Het ging om 32 patenten, waaronder technologieën voor bijvoorbeeld displays, antennes en videocodering. Nokia verwierf de belangrijke patenten dankzij de volledige overname van NSN in 2013 en van Alcatel-Lucent in 2016.