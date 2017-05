"Een koopje": liefhebber betaalt meer dan 100.000 euro voor Apple 1

LDL

De Duitse hardwareverzamelaar Achim Baqué heeft op een veiling in Keulen meer dan 100.000 euro betaald voor een van de eerste computers die Steve Jobs en Steve Wozniak in de jaren 70 op de markt brachten.

Van de Apple 1, die bestond uit slechts 200 componenten en destijds 666,66 dollar kostte, bestaan voor zover bekend wereldwijd nog acht functionerende exemplaren. Deze dateert uit bouwjaar 1976.



"Een koopje, zeer verrassend'', jubelde de 48-jarige koper uit Euskirchen in de Kölner Stadt-Anzeiger. Hij vertelde al een vergelijkbaar apparaat uit het begin van het pc-tijdperk in bezit te hebben en had eigenlijk niet gerekend op een betaalbare tweede. Vorig jaar ging een Apple 1 uit dezelfde serie, waarvan er maar een paar honderd zijn gemaakt, voor een half miljoen euro naar een Arabische sjeik.



De oeroude computer werd afgehamerd op 90.000 euro. Inclusief veilingkosten en btw betaalde de nieuwe eigenaar voor het historische moederbord, beeldscherm, toetsenbord, cassetterecorder en netvoeding 110.000 euro.