Apple wil zelfrijdende auto's testen

14/04/17 - 19u35 Bron: ANP

Apple-CEO Tim Cook. © ap.

Ook Apple lijkt een zelfrijdende auto te willen bouwen. Het bedrijf heeft een vergunning gekregen van de autoriteiten in thuisstaat Californië om zo'n auto te testen. De naam van Apple staat sinds vandaag op een lijst van het Department of Motor Vehicles in Californië.