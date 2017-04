"Men wil ons dwingen om technologie aan lagere prijs aan te bieden, terwijl die Apple miljarden oplevert"

bewerkt door: sam

12/04/17 - 01u02 Bron: Belga

© epa.

Chipgigant Qualcomm, die door Apple voor de rechter is gedaagd omdat hij misbruik zou maken van zijn machtspositie, trekt nu zelf naar de rechtbank tégen Apple.

Schadevergoeding

Qualcomm diende een klacht in bij een rechtbank in Californië. Het chipbedrijf vraagt een schadevergoeding, het is niet bekend hoeveel.



In verschillende landen kreeg het bedrijf al een boete opgelegd, of wordt daarmee gedreigd, wegens misbruik van zijn dominante positie.