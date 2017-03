Apple lanceert rode iPhone 7 en nieuwe iPad "tegen laagste prijs ooit"

Door: Koen Van De Sype, ADN

Technologie Heel wat technologieliefhebbers zaten vanmorgen in spanning voor hun scherm te wachten nadat Apple onderhoudswerken op zijn site had aangekondigd - iets wat wel vaker gebeurt als het bedrijf een nieuw product lanceert - en even over half twee werd hun geduld beloond. Apple stelde zijn nieuwe rode iPhone 7 en iPhone 7 Plus voor. Je kan hem vanaf vrijdag kopen in de online store. Apple brengt ook een nieuwe versie van zijn iPad op de markt tegen de laagste prijs ooit, zo heeft het bedrijf aangekondigd. Apple hoopt zo wellicht de slabakkende tabletmarkt nieuw leven in te blazen.

Apple gaf eerder al een rode hoes uit voor zijn iPhone, maar het is de eerste keer dat het toestel zélf ook in het rood beschikbaar is. Het nieuwe product is een onderdeel van een partnerschap met (RED). Bij elke aankoop van een PRODUCT(RED)TM gaat er geld naar de strijd tegen hiv en aids, via het Global Fund. Het ultieme doel is een aidsvrije generatie.

De laatste keer dat Apple een nieuwe kleur introduceerde voor zijn iPhones, was het glossy zwart voor de iPhone 7. Daarvoor was het de roze-gouden kleur van de iPhone6s. De rode kleur die vandaag werd voorgesteld is wel de meest bijzondere in lange tijd. Het nieuwe model is vanaf vrijdag te koop, met 128GB en 256GB geheugen.



Voor een rode iPhone 7 met 128 GB geheugen betaal je 879 euro, hetzelfde exemplaar met 256 GB kost 989 euro. De rode iPhone 7 Plus met 128 GB kost 1.019 euro, die met 256 GB kost 1.129 euro.