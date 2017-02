Apple-aandeel bereikt recordhoogte

Door: redactie

14/02/17 Bron: Belga

© afp.

Het aandeel van de Amerikaanse technologiereus Apple heeft gisterenavond een recordhoogte van 133,29 dollar per aandeel bereikt op de beurs in New York. Tot nu dateerde die hoogste notering van februari 2015. Toen was een Apple-aandeel 133 dollar waard. Beleggers belonen zo de sterke verkoopcijfers van de iPhone 7.