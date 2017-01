Apple opnieuw voor rechter wegens machtsmisbruik

Door: redactie

12/01/17 - 23u10 Bron: ANP

Technologiereus Apple zal zich bij de rechter opnieuw moeten verdedigen vanwege vermeend machtsmisbruik. Het hof van beroep in San Francisco blies een zaak, die in 2011 al was aangespannen, nieuw leven in door deze terug te sturen naar een lagere rechtbank.