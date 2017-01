Sophie kocht een nieuwe iPhone en nu heeft ze de nummers van een hele reeks wereldsterren

Koen Van De Sype

3/01/17 - 08u09 Bron: Metro

© Facebook.

Toen Sophie Highfield (31) enkele maanden geleden een gloednieuwe iPhone kocht, had ze nooit kunnen denken dat die met een heel bijzondere optie zou komen. Toen ze haar moeder wilde bellen, kreeg ze nog veel meer nummers onder 'mama'. En dat bleek nog maar het topje van de ijsberg.

© rv. De vrouw uit het Britse Erdington kocht haar Apple iPhone 5S bij Three Mobile, zo doet ze haar verhaal aan de Britse krant Metro. Ze stopte er meteen al haar contacten in en dat was dat. Maar toen ze enkele maanden later haar moeder wilde bellen en ze in haar telefoon de 'm' van 'mama' indrukte, bleken er nog veel meer nummers van 'mama's' in te zitten.



Adele

Ze probeerde nog enkele andere letters en ontdekte dat er ook contactgegevens in de iPhone zaten van een hele reeks wereldsterren, televisiepersoonlijkheden en Olympische atleten. Daarbij waren zangeres Adele, Emma Bunton van de Spice Girls, acteur en komiek David Walliams van 'Little Britain', modegoeroe Gok Wan en goudenmedaillewinnaar Greg Rutherford. Lees ook Verkoop iPhone 7 valt tegen: Apple schroeft productie terug

Adele. © epa. David Walliams. © photo news.

Ze nam contact op met Apple, maar enkele maanden later is ze nog niets wijzer. "De telefoon was gloednieuw en nooit eerder gebruikt", aldus Sophie. "Ik heb geen idee hoe die nummers in mijn toestel terecht zijn gekomen. Maar ik heb toegang tot honderden nummers die ik niet ken. Niet alleen bekenden, maar bijvoorbeeld ook 'Brandon van de Subway' en 'Sophie de babysitter'. Ik had het niet meteen door omdat de nummers niet in mijn adresboek staan. Maar als ik bijvoorbeeld een berichtje wil sturen, komen de nummers wel te voorschijn als ik een naam vorm."