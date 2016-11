Na Amazon pleit ook Apple voor verdraagzaamheid in ontroerend kerstspotje

video Technologiefabrikant Apple lanceert een opmerkelijk spotje voor de feestdagen. Niet over een product, maar gewoon rond een eenzame figuur die geïnspireerd lijkt op het monster van Frankenstein.

"Een onverwachte bezoeker krijgt eindelijk de verwelkoming waar hij altijd al naar smachtte", staat erbij. De clip eindigt met de boodschap: "Open je hart voor iedereen."



Het is moeilijk om het spotje niet te zien als een statement in het licht van de recente vluchtelingencrisis en de racistische incidenten in de Verenigde Staten.



Amazon

Internetwinkel Amazon lanceerde onlangs ook een grappig spotje waarin een priester en een imam verbroederen.