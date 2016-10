Apple blijft meest waardevolle merk, Google en Coca-Cola vervolledigen top-3

Bewerkt door: Redactie

Apple is ook dit jaar het meest waardevolle merk ter wereld. In een vandaag vrijgegeven ranglijst van het marktonderzoeksbureau Interbrand wordt aan het Amerikaanse technologiebedrijf een merkwaarde van ruim 178 miljard dollar (bijna 159 miljard euro) toegedicht.

Ondanks een dalende verkoop van de iPhone, zag Apple zijn merkwaarde met 5 procent toenemen tegenover vorig jaar. Op de tweede plaats komt Google (+11 procent tot 133 miljard dollar), gevolgd door Coca-Cola (-7 procent tot 73 miljard dollar).



Nog in de top 10: Microsoft, Toyota, IBM, Samsung, Amazon, Mercedes-Benz en General Electric (GE).



De Duitse autobouwer Volkswagen, die de voorbije maanden kreeg af te rekenen met een schandaal van sjoemelsoftware, zag zijn merkwaarde met 9 procent dalen tot bijna 11,5 miljard dollar. Daarmee zakt hij van de 35ste naar de 40ste plaats.



Interbrand houdt bij de waardering rekening met onder meer de financiële sterkte van de bedrijven en de impact van de merknaam bij het aankoopbeleid.



In een andere bekende merkenstudie, "BrandZ" van het marktonderzoeksbureau Millward Brown, neemt Google dit jaar de leiderspositie over van Apple.