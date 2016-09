Getuige filmt hoe ontevreden klant Apple Store binnenstapt en er alle toestellen kapotslaat

Koen Van De Sype

30/09/16 - 14u41 Bron: France Bleu, Mashable

Een ontevreden klant heeft gisterenmiddag een ware ravage aangericht in een Apple Store in het Franse Dijon. Hij stapte de zaak binnen en sloeg vervolgens alle iPhones aan stukken met een petanquebal. Een klant filmde alles en de beelden gaan rond als een lopend vuurtje.

"Apple overtreedt de Europese consumentenrechten", verklaart de man op de beelden aan de andere mensen in de winkel, nadat hij al een hele reeks iPhones kapotgeslagen heeft. Over zijn identiteit is verder niets bekend. Hij lijkt een dertiger te zijn. "Ze weigerden me mijn geld terug te geven, toen ik daarom vroeg. Weet je wat er dan gebeurt? Dit gebeurt er."



Slooptocht

Waarop hij verder gaat met zijn slooptocht. Even later komt iemand van de beveiliging op hem toegelopen, die hem mee naar buiten escorteert. Daar lijkt hij aanvankelijk rustig te wachten op de komst van de politie. Maar op een gegeven moment lijkt hij er toch vandoor te gaan.