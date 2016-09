Technologiereuzen bundelen krachten qua kunstmatige intelligentie

Door: redactie

30/09/16 - 02u40 Bron: Belga

© ap.

Meerdere zwaargewichten uit de technologiesector hebben besloten om hun krachten te bundelen om gezamenlijke 'best practices' op het gebied van kunstmatige intelligentie te bepalen, en te verzekeren dat de technologie gebruikt wordt "voor het welzijn van de mens en de samenleving."

Microsoft, Amazon, Google en zijn Britse filiaal DeepMind, Facebook en IBM hebben woensdag het "partnerschap voor kunstmatige intelligentie" opgericht, dat niet bedoeld is om winst te maken.



In hun persbericht staat dat het doel is om "best practices aan te raden" of "onderzoeken te leiden", op het vlak van ethiek, transparantie en de bescherming van het privéleven en de betrouwbaarheid van de techniek. Ook de interactie tussen de mens en systemen van kunstmatige intelligentie zullen onderzocht worden.



Angst wegnemen

Onderwijzers, non-profit organisaties, en politieke of ethische specialisten zullen ook uitgenodigd worden om in de raad van bestuur te zetelen. Met het initiatief willen de technologiegiganten de angst voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie wegnemen, omdat die anders nefast kan worden.



Microsoft kondigde gisteren ook aan dat het een afdeling gaat oprichten voor de democratisering van systemen van kunstmatige intelligentie, die uit meer dan 5.000 informatici en ingenieurs zal bestaan.