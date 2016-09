Apple naar Londens gebouw Pink Floyd-hoes

Door: redactie

Apple gaat een grote campus opzetten in de Battersea Power Station, een oude energiecentrale in Londen. Die is vooral bekend van de hoes van het album Animals van Pink Floyd.Apple heeft de plannen vandaag bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat er 1.400 mensen komen te werken.