Apple lekt per ongeluk nieuwe iPhone 7

7/09/16 - 20u16

De nieuwe iPhone 7. © apple.

Ronduit pijnlijk: nog voor het Apple-evenement goed en wel was begonnen onthulde het bedrijf al per ongeluk hoe de nieuwe iPhone 7 eruitziet.

© apple.

Kort nadat CEO Tim Cook op het podium kwam, verschenen opeens foto's en video's van hoe de nieuwe iPhone 7 eruitziet op het nieuwe Twitter-account van het technologiebedrijf. De tweets verdwenen snel, maar zweefden ondertussen vrolijk het sociale netwerk rond.



In de tweets is ook te lezen dat de batterij van de nieuwe iPhone 7 langer meegaat, het toestel waterdicht is, stereospeakers heeft en er betere camera's zijn. Zoals verwacht is de audio-ingang verdwenen.



Apple heeft nog maar sinds een week een Twitter-account.



Apple kondigde ook de volgende versie van zijn Apple Watch aan. Die is waterbestendig tot een diepte van 50 meter, waardoor hij geschikt is om mee te gaan zwemmen, en heeft een GPS aan boord. Ook Pokémon Go komt nog dit jaar naar de Apple Watch.

