Ierland gaat in beroep tegen Europese miljardenboete voor Apple

2/09/16 - 15u08

© reuters.

Apple De Ierse regering wil het besluit van de Europese Commissie om het land 13 miljard euro aan belastingen en rente terug te laten vorderen van Apple aanvechten. Het Ierse parlement moet zich komende woensdag uitspreken over de beslissing om in beroep te gaan.

De aankondiging van Vestager sloeg dinsdag in als een bom. De Ierse regering liet meteen weten dat ze het "grondig oneens" is met de bevindingen van de Deense en heeft nu dus ook formeel beslist om beroep aan te tekenen.



Gisteren nog trok Apple-CEO Tim Cook fel van leer tegen Vestager. Hij spreekt van een politiek gemotiveerde beslissing, maar de eurocommissaris betwist dat.



Apple genoot volgens de Europese Commissie jarenlang belastingvoordeel in Ierland terwijl dat verboden is onder de EU-regels voor staatssteun. De Amerikaanse technologiegigant heeft al sinds 1980 een fabriek in het Ierse Cork, waar tegenwoordig iMac-computers worden gemaakt.