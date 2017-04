Didier Verbaere

12/04/17 - 15u15 Bron: eigen berichtgeving

© Didier Verbaere.

wetteren De N42 in Wetteren is ter hoogte van winkelcentrum Frunpark deels versperd na een dodelijk motorongeval.

Een motard op een lichte Yamaha reed er in op een wagen die het shoppingcentrum opreed. Hij werd over de wagen geslingerd en belandde op straat. De motorrijder stierf ter plaatse.



De steenweg tussen Oosterzele en Wetteren is deels afgesloten. De politie vraagt automobilisten om de omgeving zoveel mogelijk te vermijden.