Onze man sprak met Youri Tielemans in Monaco: "Martínez die me 'a diamond' noemt? Dat verrast me niet"

A match made in heaven. Youri Tielemans (20), het Ketje dat uitgroeide tot 24 karaat goud, past perfect bij de grandeur van Monaco - je gaat er niet zomaar wonen. Onze journalist Niels Poissonnier zocht de middenvelder op voor een goed gesprek, onder meer over de Rode Duivels.

Hoe groot is de kans dat je er straks in Rusland bij bent?

(droog) "1 op 23."



Niet zo bescheiden. De bondscoach noemt jou 'a diamond'.

"Echt? Eigenlijk verrast het me niet. De bondscoach heeft altijd mooie woorden over voor zijn spelers. En hij heeft me bijna van in het begin bij de selectie gehaald - een paar matchen van me volstonden blijkbaar om te besluiten dat hij me erbij wilde."



Zorgt zijn bewondering voor extra ­vertrouwen?

(knikt) "Ik weet dat ik, als ik goed presteer, erbij zal zijn in Rusland. De bondscoach heeft me graag. Maar ik moet het nog altijd op het veld tonen en me voorbeeldig gedragen. Aan mij om zo verder te doen."



Acht je een basisplek bij de Duivels realistisch?

"Ik moet eerst en vooral bij Monaco spelen om een basisplaats te kúnnen claimen bij de nationale ploeg. Er is heel veel concurrentie - ik moet daarmee omgaan."



