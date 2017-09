De bondscoach merkt iets op: "Lukaku heeft een elitebrein"

Kristof Terreur in Engeland

"Mensen vergeten nog altijd dat hij maar 24 is"

Hij blijft hem bezingen. Bondscoach Roberto Martínez heeft een boon voor Romelu Lukaku. In een interview met TalkSport vanmorgen haalt hij superlatieven boven. Van groots, over ongelooflijk tot elite. "Lukaku heeft een elitebrein", zegt zijn mentor, nooit vies van een krachtterm meer of minder.

© photo news. © belga. Voor Martínez bondscoach werd, werkte hij bij Everton drie jaar samen met Lukaku. Hij overtuigde hem destijds om de stap terug te zetten van Chelsea. Tijdens hun samenwerking raakte de Spanjaard enorm onder de indruk van Lukaku's leergierigheid en professionele instelling. De Rode Duivel is er een man op een missie: hij wil een van de beste aanvallers ter wereld worden. En daar moet alles voor wijken. Hij traint extra bij, heeft een eigen kok in dienst, volgt een speciaal dieet, heeft een eigen fitnessprogramma, bekijkt enorm veel beelden van andere spelers en blijft ook vaak na op training om aan zijn mindere punten te schaven.



"Lukaku is volwassener geworden", zegt Martínez aan Talksport. "Ik merk het verschil bij de nationale ploeg. Het is dezelfde killer die ik destijds vastlegde, maar met een ongelooflijke maturiteit. Mooi om zien. Hij heeft nog veel jaren voor zich om zich verder te ontwikkelen. Iedereen die met hem speelt of werkt, heeft snel door dat hij een elitebrein heeft. Toen hij bij Man United tekende was hij er enorm op gefocust om goed te starten en meteen een grote impact te hebben - dat heeft hij gedaan. Sommige mensen vergeten nog altijd dat hij maar 24 is. Hij wil groeien als speler. Met Mourinho heeft hij nu een trainer die hem ook op andere aspecten zal bijschaven." Lees ook Ondanks Pogba (105 miljoen) boekt United toch forse winst

