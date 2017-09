Voor Jan Vertonghen wordt de thuismatch tegen Cyprus nog dat tikkeltje specialer

Bewerkt door Glenn Van Snick

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag klaarheid geschept inzake het aantal A-caps van Jan Vertonghen. "Om een einde te maken aan de onduidelijkheid die her en der is ontstaan, deelt de KBVB graag mee dat Vertonghen momenteel wel degelijk 95 caps op zijn naam heeft staan en dat hij tegen Bosnië en Herzegovina op 7 oktober het record van Jan Ceulemans (96 caps) kan evenaren en op 10 oktober in het Koning Boudewijnstadion tegen Cyprus alleen recordhouder kan worden", zo meldt de KBVB.

De KBVB baseerde zich hierbij op de volgende criteria: interlands tegen een andere door FIFA erkende federatie, wedstrijd geleid door FIFA-scheidsrechter, aanwezigheid van UEFA/FIFA delegate en de wedstrijd was open voor het publiek en voor een live tv-uitzending.



"Het maximaal aantal vervangingen per ploeg (dat sinds 2004-2005 voor vriendschappelijke wedstrijden door FIFA op zes is bepaald) laten we hier bewust achterwege gezien FIFA-scheidsrechters pas sinds vorig seizoen een schorsing riskeren indien zij wel meer dan zes vervangingen per ploeg toestaan. Tot dan stond FIFA nog oogluikend meer dan zes vervangingen toe."



Door te spelen in de WK-kwalificatiewedstrijd van begin september in en tegen Griekenland ging Vertonghen Timmy Simons (94 caps) voorbij in de ranglijst aller tijden. Dankzij de 1-2 zege tegen de Grieken, met het openingsdoelpunt van de voet van Vertonghen, wisten de Rode Duivels zich al op de achtste speeldag in groep H te verzekeren van een WK-ticket. België was daarmee het eerste Europese land, na gastheer Rusland, dat zich kwalificeerde voor het WK.