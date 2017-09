Martínez antwoordt op alle kritiek: "Extreem trots op partij tegen Griekenland"

Door: Mathieu Goedefroy

video Voor de Rode Duivels is het volgende grote doel "reekshoofd zijn bij de WK-loting". Dat zegt bondscoach Roberto Martínez - die gisterenavond in Leuven de beloftenwedstrijd België - Turkije bijwoonde - in een one-one-gesprek met onze videoman. Voorts zegt de bondscoach nog dat hij "de kritiek na België - Griekenland begrijpt", maar ook dat hij "extreem trots" is op het resultaat.

Meneer Martínez, zijn we de voorbije dagen te kritisch geweest?

"Dat denk ik niet. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening als het over voetbal gaat. Wat wel belangrijk is, is dat iedereen beseft dat de Rode Duivels geven om hun nationale ploeg. Ze geven om hun prestaties. In deze wedstrijd tegen Griekenland was het doel niet om mooi te spelen. Dit was een finale, en finales zijn er om te winnen. Ik bedoel: we willen altijd mooi voetbal brengen, maar dat kan niet altijd. We wonnen tegen Griekenland omdat onze spelers liever wilden winnen dan hun tegenstander, dat is een mentale strijd waarin wij de beste waren. Ik ben daar extreem trots om."

