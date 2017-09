De ideale WK-voorbereiding voor de Rode Duivels: "Misschien moeten we wat meer rust inlassen"

Niels Poissonnier

5/09/17 - 09u35

© belga.

't Ene feestje is het andere niet. Zo euforisch als de Rode Duivels na hun kwalificaties voor het vorige WK en EK waren - de muziek knalde uit een stereoblaster - , zo sereen was de sfeer zondag in Griekenland. Meer dan ooit beseffen Hazard en co. dat het nú pas begint. En om straks in Rusland niet opnieuw voor verrassingen te staan, moet de voorbereiding deze keer perfect zijn.

© belga.

Messi, Lewandowski, Pogba... Zelfs Cristiano Ronaldo - want mispak u niet door zijn EK in Frankrijk - stuk voor stuk wereldsterren die op minstens één groot toernooi niet op de afspraak waren. Uitgeblust na een lang, zwaar en vermoeiend seizoen. Heel wat Rode Duivels vrezen een soortgelijk scenario, want in de Premier League zijn er - ietwat overdreven - meer wedstrijden dan rustdagen. "We pakken het in de aanloop naar het WK best anders aan dan in het verleden", weet Toby Alderweireld. "Misschien moeten we wat meer rust inlassen tussen het einde van de competitie en de voorbereiding op het WK."



Deze bondscoach gaat graag mee in dat verhaal - de vorige niet. Enkele maanden terug, toen de competities afgelopen waren, kregen de Duivels al bewust wat langer vrij, om vervolgens het tweeluik Tsjechië-Estland af te werken. "De coach heeft ook in de Premier League gewerkt - hij heeft dus ervaring genoeg om de voorbereiding zo goed mogelijk aan te pakken. Mannen als 'Vinnie' (Kompany), Jan (Vertonghen), Eden (Hazard) en ik weten ook waarover we praten", aldus Alderweireld.



Cristiano bereidde zich vorig jaar op het EK voor op een jacht op Ibiza, Gareth Bale op het strand van Marbella. Het vervolg kent u. Portugal werd Europees kampioen, Wales wipte 'ons' in de kwartfinales. Omdat deze generatie begrijpt dat het WK in Rusland voor velen mogelijk het laatste wordt - Kompany, Vertonghen en Vermaelen worden er niet jonger op -, moet het straks in de lente van 2018 anders en beter.



Wat er nog allemaal anders en beter kan in de voorbereiding op het WK in Rusland leest u op HLN Sport Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken lang voor 1 euro.