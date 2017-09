Aftellen naar WK-loting: zó worden de Rode Duivels reekshoofd

WOUTER DEVYNCK/KJELL DOMS

5/09/17 - 07u36

© belga.

De kwalificatie voor het WK is een feit, nu is het aftellen naar de loting. Die vindt op 1 december plaats in het Kremlin. Om de kansen op een succesvol toernooi te vergroten, is het voor de Belgen van belang om reekshoofd te zijn.